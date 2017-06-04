استقرار الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع

ارتفع الدولار



هبة محمد



استقر سعر الدولار بعدد من البنوك الكبرى في بداية تعاملات الأسبوع، منها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقطر الوطني الأهلي التي أتاحت شراء الدولار عند 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.



وعرض بنك العربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع.



كما قدم بنكا التجاري الدولي والإسكندرية شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.



ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.21 جنيه، و18.06 جنيه للشراء.



كما قدم مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار بواقع 18.07 جنيه و18.17 جنيه للبيع.



وأيضاً أتاح بنك المصرف المتحد الدولار عند 18.02 جنيه للشراء و18.12 جنيه للبيع.