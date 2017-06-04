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اقتصاد وأسواق
تجار: الإقبال محدود على شراء الياميش
الأحد 04 يونيو 2017 11:22 ص
ياميش رمضان
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ياميش رمضان
محمد مجدي:
أكد تجار وأصحاب محال عطارة فى الحسين، والغورية، والدقى أن معدلات إقبال المستهلكين على شراء الياميش منذ بداية شهر رمضان، وحتى الآن لم يتجاوز 40 %، مرجعين ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد محمد الشيخ،سكرتير شعبة محال العطارة بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ "المال"، ومالك العديد من محال العطارة، أن هناك حالة من الاستقرار فى عملية شراء الياميش منذ منتصف شهر شعبان الماضى، وحتى بداية رمضان.
وعن أسعار الياميش قال إن سعر كيلو البلح بين 10 إلى 35 جنيهاً، وجوز الهند 64 جنيهاً، والزبيب بين 35 و54 جنيها، بينما التمر هندى بـ 26 جنيهاً.
وأضاف أن كيلوالبندق يصل إلى 260 جنيهاً، والمشمشية من 115 إلى 120 جنيهاً، والقراصيا من 80 إلى 110 جنيهات، واللوز بـ240 جنيهاً.
وتابع، أن سعر كيلو الكاجو بين 250 إلى 310 جنيهات، حسب النوع والحجم، بينما عين الجمل يصل إلى 260 جنيهاً، والتين بين 35 إلى 45 جنيهاً، بينما لفة قمر الدين فتصل إلى 30 جنيهاً أقل سعر، وأعلى سعر يصل إلى 50 جنيهاً للسورى المستورد.
وأوضح مصطفى عبدالتواب، تاجر ياميش فى سوق الغورية،أن إقبال المستهلكين ينحصر حالياً فى شراء التمر هندى، والبلح، وقمر الدين، والقراصيا، والمشمشية، بكميات قد تصل إلى 50 % من حجم استهلاك المواطنين لتلك السلع خلال رمضان الماضى.
وأتفق معه فى الرأى تجار من منطقتى الدقى والحسين، مؤكدين إنخفاض الإقبال على شراء الياميش مقارنة برمضان الماضى.
واستبعدوا إنتعاش حركة شراء الياميش خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أن ارتفاعات الأسعار السبب الرئيسى خلف تراجع الشراء.
اقتصاد وأسواق
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