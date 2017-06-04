التنمية الصناعية تطرح 4 مجمعات و2 مليون متر على شركات المطورين

هيئة التنمية الصناعية 5

عمر سالم:



تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح 4 مجمعات صناعية، على شركات المطور الصناعى منتصف شهر يونيو المقبل فى محافظات الصعيد وبنظام التمليك.



وكشفت مصادر مسئولة فى الهيئة- فى تصريحات لـ«المـال»- أن المجمعات الصناعية الأربعة، ستضم نحو 800 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 وحدة فى كل محافظة، وهى محافظات أسوان، والمنيا، وبنى سويف و الفيوم.



وأضافت أنه سيتم تخصيص المجمعات الصناعية، على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون الأراضى بالمجان، مشيرة إلى أن تخصيص أراضى المجمعات الأربعة للمطورين الصناعيين هدفه الاستفادة من خبرتهم فى مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية.



وكشفت المصادر أن كل محافظة ستحدد نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم تخصيص وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية، فضلاً عن تخصيص وحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن عن طرح مجمعات صناعية فى صعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أطلقها خلال مؤتمر الشباب الثانى فى أسوان خلال يناير الماضى.



فى السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الهيئة من المقرر أن تطرح نحو 2 مليون متر مربع على شركات المطور الصناعى فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.



وأشارت إلى أن الأراضى سيتم ترفيقها عن طريق شركات المطور الصناعى، على أن يتم تسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات، على أن تنتهى شركة المطور الصناعى من ترفيق الأرض خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى، والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.



وأوضحت أنه يتم التفاوض حاليا مع هيئة المجتمعات العمرانية، والخدمات الحكومية لتحديد سعر المتر فى تلك الأراضى، كما سيتم إتاحة الأراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستضم مجالات الصناعات الغذائية، والنسيجية وغيرها، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يتم تلقى العروض من الشركات نهاية شهر يونيو المقبل.



وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب»، وفقا لبيانات هيئة التنمية الصناعية.

