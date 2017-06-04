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بورصة وشركات
تايكون: البورصة تتحرك بين 13400 و13544 نقطة
الأحد 04 يونيو 2017 11:11 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
قال أحمد سعد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" مازال يتحرك في اتجاه صاعد طويل الأجل، ويمر بمرحلة تصحيح متوسطة الأجل داخل الاتجاه العرضي بين مستويات 11800 و13544 نقطة.
وأوضح "سعد" أن المؤشر يواجه مستوى المقاومة حول منطقة 13400-13544 نقطة، والتى باختراقها إلى أعلى من المتوقع أن يستمر الصعود إلى المستويات 13800 نقطة ثم 14500 نقطة، فيما يعد 12650 نقطة مستوى لإيقاف الخسائر فى الأجل القصير.
وأما بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70، فأشار إلى أن عودة السيولة مرة أخرى إلى EGX30 أثر على المؤشر السبعيني بالسالب ليكسر مستوى 583 نقطة لأسفل ويتحول التصحيح العرضى قصير الأجل إلى تصحيح هابط، متوقعا أن تكون مستهدفاته عند 550 نقطة وأقصى انخفاض متوقع هو التجربة على القمة السابقة عند 530 نقطة.
وأضاف: "بوجه عام المؤشر فى اتجاه صاعد طويل ومتوسط الأجل بشرط استقراره أعلى المستوى 530 نقطة، وتظل المستهدفات الصاعد على المستويين السابقين قائمة عند 600 ثم 650 نقطة إذا استطاعت القوى الشرائية فى أسهم المؤشر من الحفاظ على مستوى الدعم 530 نقطة".
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