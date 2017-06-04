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عبقرية الإمام (29)
الأحد 04 يونيو 2017 10:57 ص
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صورة مجملة
هذه صورة مجملة، أو كلمة وداع، جديرة بالإمام..
ومن كلماته المأثورة التى لم يقلها سواه: «يا دنيا إليك عنّى.. يا دنيا غرى غيرى!»
وهذه الكلمات لسان قدر، وعنوان حياة..
فقد خُلق الإمام كرم الله وجهه وفى كل خليقة من خلائقه الكبار ترفع عن الدنيا بل والاجتراء عليها على ضرب من ضروب الاجتراء.
خُلق عليه الرضوان شجاعًا بالغًا فى الشجاعة، وزاهدًا عظيم الزهد، ودارسًا محبًّا للحقيقة الدينية، يتحراها حيث يهتدى إليها..
ولا شك أن الشجاع جرىء على الدنيا، لأنه لا يبالى الحياة..
ولا شك أن الزاهد جرىء على الدنيا، لأنه لا يبالى بالنعيم..
ولا شك أن طالب الحقيقة جرىء على الدنيا، لأنها طريق عنده إلى غاية أسمى هى التى يبغيها من ورائها..
وهذا رجل لا مصير له غير الشهادة..
صام آخرون غيره عن الدنيا، ثم أقبلوا على الدنيا بحذافيرها، بل هرولوا إليها..
وإذا بالخليفة الإمام جرىء على هذه الدنيا، زاهدٌ فيها..
يصد فى دفاعه عن الدين طوفانًا يندفع جريًا وراء الدنيا من خلف السدود..
ويصد الطبيعة الجانحة، ليردها إلى التقوى..
وهو فى صده لما لا سبيل إلى صده، يحمل آية الشهيد، ويعيش عيشة الشهداء..
وقد لزمته آية الشهادة، فى كل ما قسم له..
ومن آيات الشهادة، أن يساق إلى الخلافة ولا حيله له فى اجتنابها .
ومن آيات الشهادة، أن يحمل هذا العبء فى ساعة فاصلة، بين الخلافة وبين المُلْك..
ومن آيات الشهادة، أنه ابتلى بأنصاره أشد من بليته بشانئيه وأعدائه..
ومن آيات هذه الشهادة، أن الدنيا الغرورة لم تغره، بينما غرت من حوله معظم الناس.. فهو شهيد، شهيد، شهيد.. وأى شهيد..
خرج إلى الدنيا والشهادة مكتوبة على جبينه، وخرج منها والشهادة مكتوبة على ذلك الجبين بضربة حسام..
وصورته المجملة لا تشق على مصور ولا على متفرس، لأنها صورة المجاهد فى سبيل الله بيده وقلبه وعقله، أو صورة الشهيد..
وكل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله، ينبغى أن ينعزل عن محنة القدر التى لا يغلبها غالب..
* * *
فإذا تفرع الحديث فى سبب الإخفاق، ورُدّ إلى أسبابه من طوارئ العصر وتطوراته، مما لم يكن له حيلةً فيه ..
فإن الذى لا شك فيه، أن شانئيه قد أخفقوا فيما تهيأ لهم أنه نجاح..
وأن الحق الذى لا شك فيه أيضًا، أنه عليه الرضوان قد اخفق حيث يشرفه إخفاقه..
آمن الإمام بحكمة الرسول فى عدم استخلافه إيمان محبة وتصديق، ولم يفارق الدنيا حتى كان قد آمن بها إيمان تعليم وتطبيق.
فأى ختام فيما يقول الأستاذ العقاد أشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا الختام؟!
ولد بالكعبة، وضرب وطعن وشج بالمسجد، فجاءت النهاية أشبه بالبداية، ونهاية أشبه بالحياة الوضيئة التى عاشها الإمام ونافح عنها حتى لاقى ربه شهيدًا..
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