القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكري العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي



بدور إبراهيم:



بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة الاحتفال بذكري العاشر من رمضان 1438ه هذا نصها:-



السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث الى سيادتكم أسمى آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة، ببطولاتهم وتضحياتهم، وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية وإسترداد العزة الوطنية.

إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث إعتزاز شعب مصر بالقوات المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله باعلاء ارادته والحفاظ على سلامة ووحدة اراضيه بنصر مجيد حققوه فى العاشر من رمضان ، اكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقرى بكل الثقة التى تقوى على كل الصعاب .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون امانتها فى الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون امنه القومى .

أعاد الله هذة الذكرى الخالدة عليكم بالخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات .



وكل عام وانتم بخير .,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،



كما بعث الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة.



وأصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.



كما أصدر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.