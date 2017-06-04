برلماني: على الحكومة الالتزام بدورها تجاه مشروع ابنى بيتك

مجلس البرلمان 2017 2



ياسمين فواز



تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدد من المشكلات والأزمات فى مشروع ابنى بيتك.



وصرح "فؤاد" بأنه وردت إليه عديد من الشكاوى من قبل مواطنين يملكون وحدات بمشروع "ابنى بيتك"، وتحديدا فى قطاع 6 أكتوبر، وتتلخص تلك الشكاوى فى عدم اكتمال المرافق الخاصة بالمشروع حتى الآن، رغم التزام الشباب ببنود الدولة وقيامهم ببناء الوحدات السكنية الخاصة بهم خلال عام، وهو الشرط الذى وضعته الدولة للمشروع.



وأضاف عضو مجلس النواب عن الوفد والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، أن عددا كبيرا من الشباب بنوا وحداتهم انتظارا منهم لبدء الدولة فى تنفيذ المرافق للمشروع، ولكن هذا لم يحدث منذ ما يقرب من 7 سنوات، دون إبداء أسباب أو مبررات من جانب المسؤولين، الأمر الذى اضطر الشباب للعزوف عن وحداتهم السكنية حتى إنهاء المرافق، مشيرا إلى أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها جعل المشروع مستباحا للخارجين على القانون وواضعى اليد، الذين استحوذوا على عدد من تلك الوحدات وفرضوا "إتاوات" عليها وبسطوا أساليب البلطجة على أصحابها، نتيجة غياب الرقابة من جانب الجهات المعنية.



وتابع النائب محمد فؤاد، مؤكدا أنه مع استمرار هذا الأمر يوما بعد آخر، أدى ذلك لزيادة حالة الغضب والاحتقان فى نفوس هؤلاء الشباب الذين وضعوا كل ما يملكون من أموال وجهد ووقت فى سبيل بناء وحداتهم السكنية التى تذهب أدراج الرياح أمام أعينهم، نتيجة كل ما سبق إجماله، مطالبا باستيضاح أسباب عدم تنفيذ خطة المرافق الخاصة بالمشروع خلال تلك الفترة الكبيرة وحتى الآن، كما طالب بإعلان الخطة والاستراتيجية الزمنية التى تنتوى الحكومة انتهاجها لحل تلك الأزمة والمحافظة على حقوق الشباب وإعطاء كل ذى حق حقه، على أن يتم الرد على السؤال كتابيا.