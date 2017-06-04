المجموعة المالية تتربع على قمة نشاط السمسرة

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نجحت 11 شركة سمسرة، فى دخول نادى المليار فى شهر مايو الماضى، بعدما نفذوا عمليات بيع وشراء على الأسهم بقيم تراوحت من 1.030 مليار إلى 23.456 مليار جنيه، وضم نادى مايو المليارى كلًا من "المجموعة المالية للسمسرة»، و«إتش سي»، و«التجارى الدولي»، و «هيرميس للوساطة»، و «بلتون»، و «بايونيرز»، و «فاروس»، و «مباشر»، و«سيجما»، و«أرقام»، وأخيرًا « نعيم للوساطة».



لعبت الصفقات وتعاملات المؤسسات، دورًا هامًا فى رسم ترتيب شركات السمسرة خلال مايو الماضى، فمنحت صدارة الترتيب لـ «المجموعة المالية» بحصة سوقية 32.1 %، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها، فيما أمنت الوصافة لـ «إتش سي» بحصة 13.1 %.



على صعيد سوق التداول الإلكترونى، تصدرت «التجارى الدولي» للسمسرة، التعاملات خلال مايو الماضى، بحصة سوقية بلغت 18.62 % بقيم تداولات منفذة قدرها 5.257 مليار جنيه، تلتها «المجموعة المالية» بحصة 13.35 %.



وفيما يتعلق بتعاملات بورصة النيل، جاءت «مباشر انترناشيونال» لتداول الأوراق المالية فى الصدارة، بقيم تداولات 8.003 مليون جنيه، تشكل بحصة سوقية 8.06 %، بينما تصدرت «هيرمس» قائمة تعاملات الأفراد، بحصة 11.20 % بقيم تداولات بلغت 2.993 مليار جنيه، تلتها «بايونيرز» بحصة 7.05 % تداولات 1.883 مليار جنيه.



واقتنصت «المجموعة المالية للسمسرة» نصيب الأسد من تعاملات المؤسسات خلال مايو الماضى، بقيمة 23.446 مليار جنيه آمنت لها حصة سوقية 50.49 %، تلتها «إتش سي» بحصة 20.18 % وقيم تداولات 9.372 مليار جنيه.



وجاءت «المجموعة المالية» فى صدارة تعاملات العرب، بحصة سوقية 68.15 %، تلتها شقيقتها «هيرمس» بحصة 9.08 %.



وتربعت «المجموعة المالية للسمسرة» على قمة تعاملات الأجانب بحصة سوقية 45.55 %.



وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة ستعقد مؤتمراً للترويج للاستثمار بمصر فى لندن، نوفمبر المقبل.



فيما تتجه شركات عربية أون لاين، والنعيم، والتوفيق، لإجراء إعادة الهيكلة الداخلية، وفقا لمسئولين فيها، بينما تركز «إتش سى»،« بايونيرز»، و«مباشر»، على افتتاح فروع جديدة والتوسع الجغرافى.