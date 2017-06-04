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نقل وملاحة
اتجاه للتعاقد مع استشاري عالمي لتقييم رسوم الخدمات الملاحية
الأحد 04 يونيو 2017 09:59 ص
التوكيلات الملاحية
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التوكيلات الملاحية
أحمد عاشور ومدحت إسماعيل:
قال هانى النادى، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية، بشركة قناة السويس للحاويات، أن هناك توافق داخل الحكومة للتعاقد مع استشارى عالمى محايد لدراسة تداعيات الرسوم التى فرضتها وزارة النقل على جميع الخدمات الملاحية بواقع عدة قرارات، ومقارنتها بالموانئ المقارنة.
وأعرب عن قناعته بأن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، يتعامل جيدا مع الأمر، وأن الهيئة لديها من الصلاحيات ما يسمح بإصدار قرارات خاصة تحكم عمل الموانئ التابعة لها.
وغادر تحالف من خطوط ملاحية عالمية «كى لاين -يانج مينح» شرق بورسعيد مايو الماضى، اعتراضا على قرارات زيادة الرسوم، التى فرضتها وزارة النقل فى 2015 و2016، ويعتقد وزير النقل الحالى، هشام عرفات، أن القرار صحيح بنسبة 100%، مشيرا إلى مواصلة لقاءاته مع الخطوط العالمية لبحث مطالبهم.
وأضاف النادى إن عودة تحالف الخطوط الملاحية المنسحب من شرق بورسعيد تأثرا بالرسوم المرتفعة، يحتاج لفترة زمنية بين 8 و12 شهرًا على أقل تقدير، لا سيما أن عقود تلك الخطوط مع الوكلاء طويلة، ولايمكن نقلها من ميناء لآخر، إلا بعد انتهاء العقد.
جاء ذلك ردا على تساؤلات «المال» على هامش الإفطار الذى عقدته قناة السويس للحاويات-المشغل الوحيد لمحطة الحاويات فى شرق بورسعيد- للصحفيين الخميس الماضى.
وكان الفريق مميش أعلن عن دراسة توحيد جهات تحصيل الرسوم فى الموانئ، ومنح حوافز للخطوط، لكنه قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن قرارى 488 و800 الصادرين عن وزارة النقل، والخاصين بزيادة رسوم الخدمات الملاحية، أعادا حقوق الدولة، وأن غالبية الرسوم لم تشهد أى زيادة منذ فترة طويلة.
نقل وملاحة
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