درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 يونيو

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسًا معتدلاً على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.



وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط غربا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية 28 والصغرى 22، ومطروح 28 والصغرى 18.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى



القاهرة 23 36

الإسكندرية 22 28

مطروح 18 28

بورسعيد 22 28

دمياط 22 29

بلطيم 22 30

الإسماعيلية 20 36

السويس 20 37

العريش 18 29

نخل 16 33

طابا 17 34

الطور 25 32

مرسى علم 27 34

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 35

رفح 17 28

كاترين 15 29

سيوة 20 37

المنيا 22 36

الفيوم 22 37

رأس سدر 22 35

أبوسمبل 24 39

وسط الدلتا 21 35

أسيوط 22 37

سوهاج 23 38

الأقصر 22 39

أسوان 26 39

شلاتين 25 36

حلايب 27 34

الوادى الجديد 25 39

قنا 26 39

نويبع 24 35

السلوم 18 30



