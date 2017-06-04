لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:09 AM 04:53 AM 11:54 AM 03:30 PM 06:53 PM 08:25 PM 12:23 AM Port Said 03:00 AM 04:46 AM 11:50 AM 03:28 PM 06:52 PM 08:26 PM 12:16 AM Damanhour 03:09 AM 04:54 AM 11:57 AM 03:35 PM 06:59 PM 08:32 PM 12:25 AM Alexandria 03:10 AM 04:56 AM 11:59 AM 03:38 PM 07:01 PM 08:35 PM 12:27 AM Giza 03:10 AM 04:54 AM 11:54 AM 03:30 PM 06:53 PM 08:25 PM 12:23 AM Suez 03:05 AM 04:48 AM 11:49 AM 03:24 PM 06:48 PM 08:20 PM 12:18 AM Assiut 03:21 AM 05:00 AM 11:54 AM 03:23 PM 06:47 PM 08:15 PM 12:29 AM Asyut 03:21 AM 05:00 AM 11:54 AM 03:23 PM 06:47 PM 08:15 PM 12:29 AM Tanta 03:08 AM 04:53 AM 11:55 AM 03:32 PM 06:56 PM 08:29 PM 12:24 AM Damanhur 03:09 AM 04:54 AM 11:57 AM 03:35 PM 06:59 PM 08:32 PM 12:25 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد، 4 يونيو، 2017.