مجلس الأعمال المصرى اللبنانى يبحث النهوض بالعلاقات بين البلدين

أحمد السويدي 5

وكالات:

عقد السبت فى بيروت مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى رائد خورى ووزير الزراعة غازى زعيتر، بمشاركة السفارة المصرية فى لبنان والتمثيل التجارى المصرى، وقد تناول الاجتماع النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والبعد الاستثمارى والتجارى.



ومن جانبه، قال المهندس أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، إن المجلس سيركز فى عمله خلال الفترة المقبلة على القطاعات التى تمتلك تنافسية فى السوق اللبنانى، وعلى رأسها مواد البناء و الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والكيميائية، بالإضافة إلى التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية والخدمية.



وأوضح فى تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت، أن مجلس الأعمال اللبنانى المصرى يدرس حاليًا كل منتج فى البلدين على حدة، كذلك المنتجات المصرية من رخام وأدوية، مشيرًا إلى دور التمثيل التجارى المصرى فى لبنان فى أحداث توازن وروابط فى العلاقات بين رجال الأعمال فى البلدين.



ولفت إلى أن خطة المجلس تستهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى مليار ونصف المليار دولار، وأن تصل الصادرات المصرية إلى 1.25 مليار والصادرات اللبنانية إلى مصر إلى 250 مليون دولار.



وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل فى 2016 إلى 850 مليون دولار تجاوزت الصادرات المصرية نسبة 90 % منه، وأن الاستثمارات اللبنانية فى مصر تصل إلى 4 مليارات دولار ونستهدف زيادتها إلى 5 مليارات، موضحًا أن مصر تعتبر أرخص دولة صناعية على مستوى العالم كما أنها قاعدة صناعية كبيرة، تمتلك الأرض الرخيصة والكهرباء الرخيصة وتكلفة الأيدى العاملة رخيصة.



وأضاف نحاول تصدير المنتجات المصرية إلى أفريقيا عبر رجال الأعمال اللبنانيين المتواجدين هناك ، منوها الى وجود عدد من رجال الأعمال اللبنانيين هناك.