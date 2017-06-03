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مصححو الثانوية التجارية بسوهاج يشتكون سوء الاستراحات
السبت 03 يونيو 2017 10:44 م
امتحانات
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امتحانات
وكالات
اشتكى عدد من المدرسين بالتعليم التجاري بقطاع سوهاج، من سوء حالة الاستراحات المخصَّصة لهم للقيام بعمل تصحيح أعمال الامتحانات بمواد الدبلوم التجاري.
وأكدوا أنهم يفترشون الأرض على "المراتب" وحمام واحد يخدم 150 شخصًا، وذلك في استراحة مدرسة التربية الفكرية بسوهاج.
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