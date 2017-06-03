الخارجية الروسية: جولة جديدة من مباحثات أستانة حول سوريا

روسيا

وكالات:



أعلن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن جولة جديدة من مباحثات أستانة حول سوريا ستُعقد يومي 12 و13 يونيو الجاري.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم السبت، عن جاتيلوف قوله: إن المعارضة السورية المسلحة مدعوة للمشاركة في الاجتماع.



يُذكر أن الجولة السابقة من مباحثات أستانة عُقدت في 3-4 مايو الماضي، واتفقت خلالها روسيا وإيران وتركيا الدول الضامنة لاتفاق الهدنة على إنشاء 4 مناطق لخفض التصعيد في سوريا.