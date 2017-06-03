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سيـــاســة
الخارجية الروسية: جولة جديدة من مباحثات أستانة حول سوريا
السبت 03 يونيو 2017 09:51 م
روسيا
أخر الأخبار
روسيا
وكالات:
أعلن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن جولة جديدة من مباحثات أستانة حول سوريا ستُعقد يومي 12 و13 يونيو الجاري.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم السبت، عن جاتيلوف قوله: إن المعارضة السورية المسلحة مدعوة للمشاركة في الاجتماع.
يُذكر أن الجولة السابقة من مباحثات أستانة عُقدت في 3-4 مايو الماضي، واتفقت خلالها روسيا وإيران وتركيا الدول الضامنة لاتفاق الهدنة على إنشاء 4 مناطق لخفض التصعيد في سوريا.
روسيا
سوريا
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