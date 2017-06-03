رمضان صبحي يعتدي على رامز جلال

رمضان صبحى

أحمد الدسوقى



استضاف الفنان رامز جلال الكابتن رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى ومنتخب مصر فى برنامجه رامز تحت الأرض.



وبدأت الحلقة باستضافة نيشان لصبحى قبل أن ينطلق بالسيارة فى الصحراء.



وطالب صبحى سائق السيارة بالوقوف أكثر من مرة إلا أنه لم يستجيب له حتى انغرست السيارة فى الرمتل المتحركة.



وأطلق رمضان الصيحات بعد وقوف السيارة وحاول الهروب منها، وفور خروج رامز فى زى السحلية بدأ فى الانهيار ونطق الشهاديتن.



وبعد كشف رامز عن وجهه انهار رمضان ووجه السباب رامز وقال له "ده مش هزار يا رامز مبحبش الهزار ده".



وحاول رامز تهدئة رمضان إلا أن كل محاولته باءت بالشفل واعتدى على رامز أكثر من مرة تحت نجح فى النهاية فى تهدئته.