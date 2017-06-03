EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
رمضان صبحي يعتدي على رامز جلال
السبت 03 يونيو 2017 08:19 م
رمضان صبحى
أخر الأخبار
رمضان صبحى
أحمد الدسوقى
استضاف الفنان رامز جلال الكابتن رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى ومنتخب مصر فى برنامجه رامز تحت الأرض.
وبدأت الحلقة باستضافة نيشان لصبحى قبل أن ينطلق بالسيارة فى الصحراء.
وطالب صبحى سائق السيارة بالوقوف أكثر من مرة إلا أنه لم يستجيب له حتى انغرست السيارة فى الرمتل المتحركة.
وأطلق رمضان الصيحات بعد وقوف السيارة وحاول الهروب منها، وفور خروج رامز فى زى السحلية بدأ فى الانهيار ونطق الشهاديتن.
وبعد كشف رامز عن وجهه انهار رمضان ووجه السباب رامز وقال له "ده مش هزار يا رامز مبحبش الهزار ده".
وحاول رامز تهدئة رمضان إلا أن كل محاولته باءت بالشفل واعتدى على رامز أكثر من مرة تحت نجح فى النهاية فى تهدئته.
رامز جلال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا