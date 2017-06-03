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سيـــاســة
السيسي يستقبل وزير خارجية السودان
السبت 03 يونيو 2017 05:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، فضلاً عن سفير السودان بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية السوداني نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا.
واستعرض وزير خارجية السودان نتائج لجنة المشاورات السياسية المشتركة التي عقدت في الخرطوم في أبريل الماضي، معرباً عن تطلعه لمزيد من العمل على تعزيز آليات التشاور بين البلدين بهدف تجاوز أية عقبات قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه على خصوصية العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية الممتدة بين الشعبين، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها على نحو مستمر.
ورحب للرئيس بتفعيل الاتصالات بين البلدين وزيادة مستويات التنسيق والتشاور في كافة المجالات.
وذكر السفير أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، واتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل من أجل تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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