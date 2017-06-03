- مفاوضات للحصول على حق توزيع عدد من العلامات التجارية



شريف عيسى



قال جمال عسكر، عضو مجلس إدارة OIG، ومدير عام خدمات ما بعد البيع لشركة AUTO 21، إن قرارات تحرير أسعار الصرف ورفع أسعار الفائدة تسبب فى زيادة تكلفة مراكز الخدمة التى تسهدف الشركة تدشينها خلال العام الجارى بنسبة 20%، لتصل إجمالى تكلفة مركزى العباسية والسادس من أكتوبر، المزمع افتتاحه بالربع الأخير إلى 18 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه.



وتسعى AUTO 21 التابعة لمجموعة المشرق للاستثمار "OIG" لافتتاح مركز خدمة جديد بمنطقة العباسية، بداية يوليو من المقبل، بعد انتهاء أعياد الفطر.



وأكد عسكر فى تصريحات لـ"المال"، أن AUTO 21 تكثف مفاوضاتها الحالية مع عدد من الوكلاء، للحصول على حق التوزيع الحصرى لعدد من العلامات الأوربية، بهدف زيادة حجم أعمال الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة.



وكان عسكر قد أعلن فى تصريحات سابقة عن سعى AUTO 21، لضخ استثمارات بقيمة 4 ملايين دولاراً، لتدشين صالات عرض ومراكز خدمة لعدد من العلامات التجارية مثل كيا وميتسوبيشى وفولكس فاجن وأودى وسكودا وغيرها.



وكشف عن إجراز AUTO 21 تقدماً كبيراً فى المفاوضات الرامية للإسحواذ على وكالة أسيوية رفض الإفصاح عنها حالياً، تمهيداً لتقديم طرازاتها للسوق المصرية، خلال الربع الثالث من العام الحالى على أقصى تقدير.



وتمتلك AUTO 21 حاليًّا 5 مراكز خدمة متواجدة فى القاهرة، وطنطا، وأسيوط، لخدمات علامات فولكس فاجن، ميتسوبيشى، وسكودا، وكيا، وهيونداى، وسيات، ومازدا.



تجدر الإشارة إلى أن "AUTO 21" هى التى تتولى إدارة مراكز خدمة السيارات بمحطات الوطنية لوقود السيارات، كما أن الشركة الأم OIG والتى تتخذ من التجمع الخامس مقرًّا لها تدير أنشطتها فى قطاعات خدمات السيارات، والمنشآت والمقاولات، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.