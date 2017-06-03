EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
هبوط مبيعات السيارات بمنطقة مينا لـ 5 ملايين وحدة
السبت 03 يونيو 2017 05:42 م
سيارات 6699999
أخر الأخبار
سيارات 6699999
- أكبر هبوط بالجزائر والعراق.. ومصر فى المركز السادس بين 18 دولة
خالد بدر الدين
أدت التوترات السياسية العنيفة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -MENA – ولاسيما فى ليبيا والعراق وكذلك السعودية، والمشاكل الاقتصادية التى تعانى منها دول مثل الجزائر ومصر، إلى استمرار هبوط مبيعات السيارات فى المنطقة، ليصل الإجمالى إلى 4.95 مليون وحدة، خلال العام الماضي.
جاء فى قائمة وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات العالمية، أن مبيعات السيارات فى إيران تفوقت على جميع الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا – بارتفاعها بأكثر من 31.8 %، خلال العام الماضى، لتتجاوز مليون و347 ألفًا و470 وحدة، بالمقارنة مع مليون و22 ألفًا و540 وحدة فى عام 2015.
وذكرت وكالة "فوكاس تو موف" الأمريكية، أن تركيا جاءت فى المركز الثانى فى منطقة مينا، وإن كانت مبيعاتها زادت 1.6 % فقط لترتفع من أكثر من 968 ألف وحدة فى 2015 إلى 983 ألفًا و730 وحدة العام الماضى.
وظهرت الملكة العربية السعودية فى المركز الثالث، رغم هبوط مبيعاتها من السيارات 19.8 % من 844 ألفًا و577 وحدة فى عام 2015 إلى 677 ألفًا و247 وحدة العام الماضى، وبعدها دولة الإمارات العربية المتحدة التى هوت مبيعاتها بأكثر من 24.7 % من أكثر من 408 آلاف وحدة، إلى 308 آلاف وحدة، خلال نفس الفترة.
واحتلت إسرائيل المركز الخامس مع ارتفاع مبيعاتها 12.5 % من 254 ألفًا و748 وحدة إلى أكثر من 286 ألفًا و700 وحدة، ثم مصر التى هبطت مبيعاتها 20.8% من 274 ألفًا و389 وحدة، إلى 217 ألفًا و425 وحدة، وبعدها المغرب بارتفاع أكثر من 24 % من 131 ألفًا و777 سيارة، إلى 163 ألفًا و551 سيارة خلال العامين الماضيين.
وجاء فى المركز الثامن عمان بانخفاض مبيعاتها 20.9 % من 201 ألفًا و169 وحدة إلى 159 ألفًا و132 وحدة، وبعدها الجزائر التى هوت مبيعاتها بأكبر نسبة فى منطقة مينا، حيث بلغت 49.8 % من 255 ألفًا و887 وحدة إلى 128 ألفًا و543 وحدة، وكذلك الكويت بنسبة انخفاض 28.6 % من 162 ألفًا و402 وحدة إلى 115 ألفًا و898 وحدة.
وحتى قطر التى تعد من أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، فقد تراجعت مبيعات السيارات فيها 25.2 % لتأتى فى المركز 11 فى منطقة مينا، من 96 ألفًا و581 وحدة فى عام 2015، إلى 72 ألفًا و230 وحدة العام الماضى، وبعدها تونس ولكن بارتفاع 5 % من 57 ألفًا و640 وحدة إلى 60 ألفًا و520 وحدة خلال نفس الفترة.
وهبطت مبيعات البحرين 23.6 % لتحتل المركز 13 من 65 ألف وحدة إلى 49 ألفًا و700 وحدة، وبعدها الأردن التى تراجعت مبيعاتها 27.8 % من 61 ألفًا و770 وحدة إلى 44 ألفًا و620 وحدة.
وانخفضت مبيعات السيارات فى لبنان بنسبة بسيطة توقفت عند 2.5 % لتظهر فى المركز 15 من 39 ألفًا و361 وحدة إلى 38 ألفًا و370 وحدة، بينما لم يطرأ تغيير على مبيعات السيارات فى فلسطين لتبقى عند 37 ألفًا و602 وحدة خلال العامين الماضيين، ولكن المبيعات انخفضت 49.7 % فى العراق، الذى جاء فى المركز 17 من 65 ألفًا و900 وحدة إلى 33 ألفًا و140 وحدة، وأخيرًا ليبيا بانخفاض 24 % من 25 ألفًا و440 سيارة إلى 19 ألفًا و334 سيارة خلال نفس الفترة لتحتل المركز 18.
تباين مبيعات السيارات (بالمليون وحدة) فى دول منطقة
MENA
م
اسم الدولة
% النمو
2016
2015
1
إيران
+ 31.8
1.347
1.023
2
تركيا
+ 1.6
0.983
0.968
3
السعودية
-19.8
0.677
0.844
4
الإمارات
-24.7
0.308
0.408
5
إسرائيل
+ 12.5
0.286
0.254
6
مصر
-20.8
0.217
0.274
7
المغرب
+24.0
0.163
0.131
8
عمان
-20.9
0.159
0.201
9
الجزائر
-49.8
0.128
0.255
10
الكويت
-28.6
0.115
0.162
11
قطر
-25.2
0.072
0.096
12
تونس
+5.0
0.060
0.057
13
البحرين
أسعار السيارات
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا