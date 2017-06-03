محللون: البورصة تتمسك بالصعود.. واختبار مستوى 13650 نقطة

البورصة المصرية

منى عبدالباري



توقع محللون فنيون، أن تواصل البورصة المصرية صعودها الأسبوع الجاري، ليحاول مؤشر EGX30 اختبار مستويات 13650 نقطة، بدعم من الأداء الجيد للأسهم القيادية، والمشتريات اللافتة للمستثمرين الأجانب.



وأنهت البورصة تعاملات -الأسبوع المنقضي- على تباين، ليرتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.85% إلى مستوى 13467 نقطة، وEGX20 بنسبة 2.22% عند مستوى 12261 نقطة، وفي المقابل تراجع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 573 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.17% عند مستوى 1369 نقطة.



وسجلت تداولات الأسبوع الماضي 6.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.545 مليار ورقة عبر 123 ألف عملية، بينما سجلت بورصة النيل تداولات بقيمة 10 ملايين جنيه، واستحوذت الأسهم على 99.7% من قيم تداولات داخل المقصورة، والسندات 0.29%.



وبدأ الخميس الماضي العمل بالقواعد الجديدة لمؤشر مورجان ستانلي، وذلك عقب إدراج المجموعة المالية هيرميس عليه في آخر تعديل مايو الماضي، وأصبح المؤشر يضم حالياً 3 أسهم هي هيرميس، والبنك التجاري الدولي المستحوذ على 65% من الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني، وسهم جلوبال تيليكوم.



وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 679 مليار جنيه، مقارنة بـ 671 مليار جنيه الأسبوع قبل السابق.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن السوق سيواصل الصعود هذا الأسبوع ليتحرك المؤشر الرئيسي EGX30 بين مستويات 12220 و13650 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو مستوى 560 نقطة.



وأرجع الأعصر الصعود المتوقع إلى ترجيحات صعود الأسهم القيادية ليتجه سهم البنك التجاري الدولي 87 جنيهًا، مقارنة بإغلاق حول مستويات 83.6 جنيه الخميس، وسهم المجموعة المالية هيرميس 26.15 جنيه، مقارنة بإغلاق 25 جنيه الخميس الماضى، بجانب النشاط المتوقع لمشتريات الأجانب على الأسهم المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي وبشكل خاص المجموعة المالية هيرميس، بجانب جلوبال تيليكوم، والبنك التجاري الدولي.



وجاء سهم هيرميس من بين الأسهم العشرة الأعلى، من حيث كمية التداول بالسوق الأسبوع الماضي بـ 67.6 مليون ورقة، بقيمة تداولات خلال الأسبوع 1.7 مليار جنيه، عند سعر 25.2 جنيه.



وساهم هيرميس في رفع حجم التداولات بالسوق بجلسة الأربعاء الماضي نحو مستويات 2.8 مليار جنيه، نتيجة تنفيذ عدد من صفقات نقل الملكية على السهم قيمتها 980 مليون جنيه، على 38.2 مليون سهم، وذلك قبل يوم واحد من بدء العمل بالقواعد الجديدة لمؤشر مورجان ستانلي.



من جانبه، توقع توني كمال، خبير أسواق المال، تحرك EGX30 نحو مستويات 13500 نقطة، بدعم الأداء الصعودي للأسهم القيادية، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو 585 نقطة مع زيادة الإقبال على الأسهم الصغيرة التي لم يحالفها الحظ في الارتفاع الفترة الماضية.



ورجح كمال أن تحركات إيجابية للأسهم القيادية على المؤشر الثلاثيني يتحرك معها سهم البنك التجاري الدولي نحو مستهدف 88 جنيهًا، والمجموعة المالية هيرميس 28 جنيهًا.



وتوقع كمال أن يشهد الأسبوع الجاري نشاط في مشتريات المستثمرين الأجانب على سهم المجموعة المالية هيرميس، والتجاري الدولي، عقب تطبيق القواعد الجديدة لمؤشر مورجان ستانلي.



وقال كمال إن النظرة للسوق على المدى القصير إيجابية وفرصة للصعود تدعمها توقعات بوصول السوق نحو مستويات 14000 نقطة نهاية هذا الشهر.