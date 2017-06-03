أجندة الأحداث السياسية الأحد 4 يونيو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تنشر "المال" أهم الأحداث السياسية، غدًا الأحد -3 يونيه 2017.



البرلمان



قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه سيشارك فى الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالوزارة، لافتا إلى أن اللجنة رفعت حالة الطوارئ والانعقاد الدائم بالتزامن مع بدء الامتحانات.



كما تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، في اجتماعها غداً، استكمال مناقشة مشروعات القوانين المعروضة أمامها، منها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية للعام المالي 2017/2018، بخصوص ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حكومة ووزراء



يعقد سامح شكري وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع إبراهيم الغندور وزير خارجية السودان، بمقر وزارة الخارجية بكورنيش النيل، يعقبها جلسة مباحثات أخرى بمقر وزارة الخارجية بكورنيش النيل، وبعدها مؤتمر صحفي.



أحزاب وحركات ونقابات



تعقد لجنة إصدار تراخيص الصحف والمواقع بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماع لها، ظهر غد، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لتفعيل عملها، كما تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقى، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وإصدار تقريرها الأسبوعى.



وتنظم منظمة العمل الدولية بالقاهرة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، في فندق سيتي ستارز إنتركونتيننتال بالقاهرة، ومن المقرر أن يتم تسليط الضوء على جهود مكافحة عمل الأطفال في مصر، والتشجيع على التعاون وتوحيد جهودهم في سبيل ضمان فرص حياة أفضل للأطفال، ويتيح اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال فرصة للحصول على مزيد من الدعم من جانب الحكومات والسلطات المحلية، وكذلك للشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والجهات الأخرى، في حملة مواجهة عمل الأطفال وتوفير بدائل مستدامة لهم ولأسرهم .



ويقيم المركز العام للشبان المسلمين والشبان المسيحية، حفل الإفطار السنوي برعاية رجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وقيادات الجيش المصري الباسل في حرب العاشر من رمضان 1973، وسيشهد حضور بعض رموز العمل الوطني وقادة القوات المسلحة في انتصارات العاشر من رمضان.



محاكمات



تنظر محكمة مجلس الدولة، غدًا، دعوى شرعية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رقم 19755 لسنة 68 ق، والمقامة من محمد عبدالقادر، وصفوت عطية باللجنة الإدارية للنقابة العامل للعاملين بالبناء والأخشاب وآخرين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية لشركة أطلس العامة للمقاولات، وطالبوا في الدعوى بإلغاء قرار وزير القوى العاملة رقم 317 لسنة 2011 الخاص بعودة مجالس إدارة النقابات العامة التي تم حلها تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات العمالية 2006/2011.



وتصدر محكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار محمد حافظ، حكمها في قضية محاكمة 32 عاملا من مصنع أسمنت طرة، فى اتهامهم باستعمال القوة، وذلك على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار، ووجهت لهم النيابة اتهامات مقاومة السلطات، والتعدى على مامور الضبط القضائى، والبلطجة واستعراض القوة أثناء فض الاعتصام.



أخرى



قرر عدد من المستثمرين السياحيين والمرشحين لانتخابات عضوية مجالس إدارة الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحة، عقد اجتماع غدًا، لإعداد كشف حساب لوزير السياحة يحيى راشد، منذ فترة توليه حقيبة الوزارة حتى الآن، وحصر عدد القرارات التى اتخذها وتأثيرها على القطاع السياحى، وأخرها العزوف الجماعى من المستثمرين عن الترشح لانتخابات الغرف السياحية، اعتراضًا على اللائحة الأساسية المشتركة للغرف واتحادها.

