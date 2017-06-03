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سيـــاســة
تأجيل طعن مرسي بقضية التخابر مع قطر لـ 16 سبتمبر
السبت 03 يونيو 2017 04:26 م
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نجوى عبد العزيز
أجلت محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للمداولة.
وقضت بالسجن المؤبد لمحمد مرسي لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.
وشملت الأحكام، السجن المؤبد لكل من أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي، وأمين الصيرفى، والسجن 15 سنة لـ"كريمة الصيرفى".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، عدة تهم، من بينها، تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر، وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة، محامى مرسي الذي التمس تأجيل نظر الجلسة للاطلاع.
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