الاتصالات: تسليم ترددات 4G للمشغلين خلال يونيو‎

الوزارة: شركات المحمول بدأت استكمال التجهيزات الفنية.. و30 يونيو آخر موعد لتسليم الترددات





محمود جمال





كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تسليم ترددات الجيل الرابع للاتصالات للمشغلين خلال يونيو الحالى.





وقال المصدر، لـ"المال"، إن شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بدأت استكمال التجهيزات الفنية ومنها إعادة توزيع ترددات الجيل الثالث غير المستغلة REFORMING كشرط للحصول على الترددات فى الموعد المحدد وهى اجراءات منصوص عليها فى الإطار التنظيمى الخاصة بتراخيص الـ"4G" التى طرحتها الوزارة خلال العام الماضى.





وأضاف أنه من المرجح أن تتقدم فودافون مصر بعرض لتأجير شبكاتها للمصرية للاتصالات خلال أيام فيما يسمى التجوال المحلى على غرار أورنج وفودافون مصر.





ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات ووحدات بيانات من شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بالجملة خلال الفترة التى تعمل فيها الشركة على بناء شبكاتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.





يذكر أن المصرية للاتصالات وقعت ثانى اتفاقيات التجوال مع اتصالات مصر يوم الخميس قبل الماضى، وقال أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية فى تصريحات صحفية إن شركته وصلت لأفضل سعر لدقيقة المكالمات وسعر الميجابايت مع " اتصالات مصر " فيما يخص خدمات التجوال مقارنة بأورنج والتى وقعت معها فى ابريل الماضى.





وتيتح الاتفاقية للمصرية تقديم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات على مستوى الجمهورية على غرار أورنج، منوهًا بأنه من المقرر الوصول لأتفاقية نهائية بين الطرفين خلال 15 يومًا من تاريخ التوقيع.





فى سياق متصل علمت "المال" أن هناك اتفاقًا سريًّا بين وزارة والدفاع وشركات المحمول تحت إشراف وزارة الاتصالات ينص على أن 30 يونيو المقبل هو آخر موعد لتسليم الترددات للمشغلين.





يذكر أن شركات الاتصالات الأربع: «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع نهاية العام الماضى، والبالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وما زالت تنتظر تسلُّم الترددات.





وبلغ إجمالى ترددات الجيل الرابع التى حصلت عليها شركات الاتصالات الأربع 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 ميجاهرتز لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجا لفودافون.