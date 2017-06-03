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سيــارات
كورولا الأكثر مبيعًا عالميًا وصنى محليًا بالربع الأول
السبت 03 يونيو 2017 03:26 م
تويوتا كورولا88
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تويوتا كورولا88
شريف عيسى
احتفظت تويوتا كورولا اليابانية، صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً على الساحة العالمية خلال الربع الأول من 2017، بإجمالى 297.5 ألف سيارة، وذلك وفقاً للتفرير الصادر عن موقع "فولكس 2 موف" للسيارات.
وأكد التقرير أن مبيعات السيارات فى العام شهدت نموا خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 4%، والعائدة إلى ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية المتعددة الإستخدامات SUV مثل هوندا CR-V، وفولكس فاجن تيجوان، وفورد F-Series.
واقتنصت فورد F-Series المركز الثانى فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً بإجمالى 224.7 ألف وحدة مبيعة خلال تلك الفترة، فيما استحوذت فولكس فاجن جولف على المركز الثالث بإجنمالى 220.1 ألف مركبة.
أما المركز الرابع فكان من نصيب هوندا CR-V والتى بلغ إجمالى مبيعاتها الربع الأول 214.1 ألف سيارة، فيما جاءت هوندا سيفيك بالمركز الخامس بإجمالى 179.9 ألف وحدة، وحلت تويوتا RAV4 بالمركز السادس بإجمالى 175.1 ألف وحدة.
وحصدت فورد فوكس المركز السادس بعد تمكنها من بيع 173 ألف سيارة، بينما جاءت فولكس فاجن بولو بالمركز الثامن بإجمالى 171 ألف وحدة مبيعة.
واستحوذ طراز تيجوان المنتمى للصانع الألمانى فولكس فاجن على المركز التاسع بعد تمكنه من تسليم 170.7 ألف سيارة، أما المركز العاشر فكان من نصيب هايلكس التابع للصانع اليابانى تويوتا بإجمالى 168.4 ألف مركبة.
أما عن أكثر الطرازات مبيعاً خلال الربع الأول محلياً، فشهدت مفارات كبيرة عن الترتيب العالمى إذت تصدرت نيسان "صنى" القائمة بإجمالى 2806 سيارة، وجاءت فى المركز الثانى نيسان "قشقاى" بإجمالى 1648 وحدة، فيما حصدت نيسان "سنترا" المركز الثالث بإجمالى 1549 سيارة مبيعة.
وحلت ميتسوبيشى لانسر بالمركز الرابع بإجمالى 1347 وحده، أما المركز الخامس فكان من نصيب هيونداى فيرنا المجمعة محلياً بإجمالى 864 سيارة.
واقتنصت كيا سيراتو المركز السادس بإجمالى 800 سيارة مبيعة، فيما استحوذت تويوتا كورولا المركز السابع بإجمالى 684 سيارة، أما المركز الثامن فكان من نصيب هيونداى النترا HD المجمعة محلياً والتى تمكنت خلال الربع الأول من بيع 632 سيارة.
وجاءت شيفورليه GP52 بالمركز التاسع بإجمالى 574 سيارة، أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب كيا سبورتاج والتى تمكنت من بيع 569 سيارة.
وعلق مصدر بتويوتا ايجيبيت على تصدر كورولا لقائمة الطرازات الأكثر مبيعا ًعالمياً قائلاً: "ان اليابان تعتمد على ضخ استثمارات كبيرة فى مجال تطوير كل طرازاتها والتى من أهمها كورولا دون ان تحمل تكلفة البحث والتطوير على سعرها، مما يجعل لها القبول على الساحة العالمية فى ظل قدرتها على كسب ثقة العميل".
وأرجع عمر إسكندارنى، خبير سوق السيارات، احتلال كورولا محلياً المرتبة السابعة فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً إلى ارتفاع القيمة الجمركية والضريبة على السيارات المستوردة بصفة عامة، وكورولا بصفة خاصة.
وأشار إلى ان تمتع الطرازات المجمعة محلياً فى إشارة إلى نيسان صنى وسنترا بالعديد من الإمتيازات الضريبة والجمركية دفعها لاحتلالها قمة الطرازات المبيعة بالسوق، واختلاف الترتيب المحلى عن الترتيب العالمى.
الجدول الآتى يوضح التفاوت فى ترتيب أكثر 10 طرازات مبيعاً على الساحة العالمية والسوق المحلية خلال الربع الأول:
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