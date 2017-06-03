البورصة المصرية

منى عبدالباري:



استحوذت المؤسسات الأجنبية بالبورصة على نحو 63.15% من مشتريات المؤسسات الأسبوع الماضي، بقيمة 2.4 مليار جنيه والبالغ إجماليها 3.8 مليار جنيه تشمل الصفقات بالسوق الرئيسي وبورصة النيل.



وجاءت مشتريات المؤسسات المصرية في المرتبة الثانية بقيمة 907.23 مليون جنيه، بينما كان نصيب مشتريات المؤسسات العربية الأخير بقيمة 422.69 مليون جنيه.



وتصدرت المؤسسات الأجنبية مبيعات المؤسسات أيضا الأسبوع الماضي، بنحو 1.9 مليار جنيه، مقابل 906 مليون جنيه مبيعات للمؤسسات المحلية و669.6 مليون جنيه مبيعات للمؤسسات العربية.



وتشمل المؤسسات؛ البنوك، والشركات، والصناديق والمحافظ، وبنود أخرى وتعد المؤسسات هي الشريحة المسيطرة على تحركات السوق رغم إن الأفراد يمثلون الشريحة الأكبر من المستثمرين بالبورصة.



وتباينت اتجاهات الشراء للمؤسسات الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي تركزت فيه مشتريات المؤسسات الأجنبية في صناديق الاستثمار بقيمة 1.6 مليار جنيه، تركزت لدى المؤسسات المحلية في المحافظ بمشتريات 374 مليون جنيه، والعرب في أخرى بنحو 194 مليون جنيه.