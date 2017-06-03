محمد سالم: تأخر قانون الاستثمار عطل مصنع أسيوط

الأجهزة الإلكترونية

سيكو مصر: اجتماع بشأن تراخيص مصنع أسيوط الإثنين



محمود جمال



قال محمد سالم، رئيس شركة سيكو مصر للإلكترونيات، إن تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد إلى يونيو الحالى سيتسبب فى إرجاء تشغيل مصنع الشركة المرتقب تأسيسه بمنطقة أسيوط التكنولوجية إلى أواخر نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبلين بدلا من سبتمبر.



يشار إلى أن «سيكو» وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة «ميجان» الصينية على هامش زيارة وزير الاتصالات بكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 3 آلاف متر بمنطقة «اسيوط التكنولوجية» باستثمارات 15 مليون دولار.



وبحسب سالم فى تصريحات سابقة لـ " المال " فإن الشركة تنتوى طرح أول جهاز محمول مصرى فى الأسواق سبتمبر المقبل، وسيتوافر بـ14 موديلا، كما سيدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات، لافتا إلى أن اسعاره ستبدأ من 200 إلى 2000 جنيه.



وأوضح سالم لـ " المال " أنه سيعقد اجتماعا مع المحاسب القانونى ومحامى الشركة يوم الاثنين المقبل للاتفاق على الشكل القانونى للحصول على تراخيص تأسيس المصنع، لاسيما أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون لم تصدر حتى الآن، مضيفا أن الشركة ستبدأ ايضا شراء خطوط انتاج أجهزة الهواتف المحمولة بالتزامن مع اجراءات التأسيس.



يذكر أن الشركة تعاقدت مع شركة باناسونيك اليابانية لتوريد وتركيب خطين لتصنيع الإلكترونيات بتكلفة 3 ملايين دولار فى مصنعها الجديد، وانتهى الجانب الصينى من وضع التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.



ويشتمل المصنع الجديد على 6 خطوط للإنتاج من بينها خطان للتصنيع، و 4 تجميعية، لطرح 1.5 مليون وحدة سنويا، وتصدير 65% منها لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية بمصر.



ومن المعروف أن " سيكو " بدأت نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، كما تمتلك مكتباً فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبورواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية «PCS» باستثمارات 70 مليون جنيه.



كما تحقق مبيعات بين 30 و40 ألف هاتف ذكى، و 12 إلى 15 ألف حاسب لوحى «تابلت» شهريا.