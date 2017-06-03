الشرقاوي يرأس الجمعيتين العامتين للقابضة للأدوية والغزل والنسيج

الشرقاوى يعتمد الجمعية العامة للقابضة للأدوية

المال ـ خاص:



يرأس أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، غدا الأحد، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛ لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018.



وتستعرض الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة، وتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات بشأنها والرد عليهما.



ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال الجمعية، اعتماد التعديلات التى تمت على مجلس إدارة الشركة القابضة فى شهر مايو الماضى.



ويتبع الشركة القابضة 12 شركة منها 7 شركات لإنتاج الدواء، وشركتين لصناعة الكيماويات والعبوات والمستلزمات الطبية، وشركتين لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وشركة واحدة للتسويق والتصدير.



كما يرأس الوزير الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018.



ويتبع الشركة القابضة 32 شركة منها 22 شركة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة والتجهيز، و5 شركات لتجارة وتصدير الأقطان، و3 شركات لحليج الأقطان، وشركة واحدة لكبس القطن، وأخرى لصناعة معدات الغزل.



جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج قد حققت إيرادات نشاط بلغت 3 مليارات جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2017 بزيادة 66% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبالمقارنة بإجمالى إيرادات نشاط عن عام 2015/2016 كاملا بلغت 2.6 مليار جنيه.