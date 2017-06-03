شهادة التجاري الدولي تحتل صدارة gdr's الأسبوع الماضي

صعود البورصة 22555

أسماء السيد:



أنهت شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة تعاملاتها الأسبوع الماضي، على تباين في أدائها والذى غلب عليه الثبات بشكل أكبر فما كان التراجع الوحيد من نصيب شهادة إيداع المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 2.2% .



وتراجع إغلاق شهادة إيداع المجموعة المالية "هيرمس" لتغلق -أمس- عند 2.63 دور مقارنة بـ 2.69 دولار الأسبوع المنقضي بنسبة تراجع بلغت 2.2%، بالتزامن مع تراجع السهم في البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.59%.



فيما أغلقت شهادة البنك "التجاري الدولي" أمس عند 4.45 دولار مقارنة بإغلاقه، الأسبوع المنقضي، عند 4.33 دولار بارتفاع 2.7%، كما ارتفع أداء السهم في البورصة المصرية ليغلق يوم الخميس الماضي، عند مستوى 83.83 جنيه بصعود على مدار السبوع بلغ 4.2%.



وارتفع أداء شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية بنسبة طفيفة بلغت 0.18% لتغلق عند 5.31 دولار مقارنة بـ5.30 دولار خلال الأسبوع السابق.



وعلى صعيد الثبات فقد تعرضت شهادة إيداع "أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا" للثبات عند 0.30 دولار وهو نفس إغلاقها منذ 11 أبريل الماضي، إضافة إلي شهادة المصرية للاتصالات عند مستوى 2.45 دولار منذ تاريخ 8 مايو الماضي.



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين، إذ سجل المؤشر الرئيسي 13467 نقطة بارتفاع بلغ 2.85%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6% عند 573 نقطة.



وبلغت قيم التداول خلال أسبوع نحو 6.7 مليار جنيه وسجل رأس المال السوقي للأسهم داخل المقصورة نحو 679 مليار جنيه بنهاية الأسبوع بنسلبة ارتفاع عن الأسبوع الماضي قدرها 1%.



وأصدرت البورصة المصرية، يوم الخميس الماضي، بيانًا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.



وأظهر الجدول استنفاد 3 شركات رصيدها، وهي: إيديتا للصناعات الغذائية، أوراسكوم للاتصالات، كما أشار إلى تبقى 2.34 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح البيان وجود 11 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 645.33 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.51 مليون سهم.



ويتبقى لشركات: "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ليسيسكو مصر، باكين" 129.3 مليون سهم، و108.26 مليون سهم، 68.65 مليون سهم، 47.59 مليون سهم، 41 مليون سهم، 27.2 مليون سهم، 4.68 مليون سهم، 3.81 مليون سهم، على التوالي.