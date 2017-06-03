شراكة بين سيسكو و IBMلمواجهة الجريمة الإلكترونية

شركة سيسكو



المال - خاص :



أعلنت شركة سيسكو، و IBM اليوم، عن شراكة جديدة بينهما تهدف إلى مواجهة الهجمات والجرائم الإلكترونية، كما ستعملان على دمج منتجاتهما وخدماتهما بشكل وثيق، في سبيل تبسيط إدارة التهديدات الإلكترونية.



في هذا الصدد، تعمل الشركتان على تحقيق التكامل بين منصات الحماية المطورة من قبل سيسكو، وبين منصة مكافحة المخاطر الأمنية – IBM’s QRadar وذلك لحماية شبكات المؤسسات، ونقاط النهاية والأنظمة السحابية المستخدمة داخلها.



من خلال هذا التعاون، يستفيد العملاء من دعم خدمات IBM العالمية لمنتجات سيسكو، خلال عروض خدمات مزودي الحماية المدارة، كما يؤسس هذا الاتفاق لتعاون جديد بين فريقي « IBM X-Force » و«سيسكو تالوس» لأبحاث الأمن والحماية، واللذان يشرعان معًا في أبحاث مجابهة التهديدات الإلكترونية، والتنسيق لمواجهة حوادث الأمن الإلكترونية الكبرى.



من جانبه قال المهندس عمرو طلعت، مدير عام IBM مصر، إن الجريمة الإلكترونية تشكل تهديدا متزايدا، ولا تزال لها آثار خطيرة، ومن المتوقع أن تكلف الجريمة السيبرانية العالم 6 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2021 ،".



وأضاف أنه مع انضمام سيسكو لنظام المناعة الدفاعي لـ IBM فإن عملائنا المشتركين سيتمكنون من تعزيز قدراتهم على استخدام تقنيات الحوسبة الإدراكية التي تتيحها IBM ، مثل نظام واتسون للأمن السيبراني.



ومع تكثيف التهديدات السيبرانية، فإن التعاون بين فريقي IBM وسيسكو يعد ميزة هائلة، لأن الجريمة السيبرانية أصبحت أكثر تعقيدا وأشد خطورة.



يعد انتشار أدوات الحماية غير المتواصلة أو المتكاملة، أحد أبرز المشكلات التي تواجه فرق الحماية في الشركات، حيث أوضح استطلاع أجرته شركة سيسكو مؤخرًا ضم 3 آلاف من كبار موظفي الأمن في المؤسسات المختلفة أن نسبة 65% من المؤسسات تستخدم ما بين 6 إلى 50 منتج من منتجات الحماية.



ويشكل إدارة مثل هذه الأدوات المعقدة تحديًا صعبًا أمام فرق الحماية مما قد يؤدي إلى تغراث أمنية محتملة. وتركز العلاقة بين شركتي سيسكو وIBM على مساعدة هذه المؤسسات للحد من الوقت اللازم لاكتشاف تلك المخاطر والعمل علي تقليلها.

