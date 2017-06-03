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بورصة وشركات
6 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام
السبت 03 يونيو 2017 11:47 ص
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منى عبد الباري:
مازال الأجانب يواصلون الشراء في البورصة المصرية ليبلغ صافي مشترياتهم منذ بداية العام 6.218 مليار جنيه، مقابل صافي مشتريات للعرب 60.2 مليون جنيه فقط.
وارتفعت شهية المستثمرين الأجانب بالسوق للشراء منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بدعم من تراجع سعر العملة المحلية بنحو 100%، وارتفاع جاذبية الأسهم في البورصة بدعم من انخفاض أسعارها.
وكان نصيب الأجانب من التداولات الأسبوع المنقضي 34.4% بصافي شراء 535 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب 12.66% وسط اتجاه بيعي بقيمة 193.4 مليون جنيه، وكان نصيب المصريين 52.93%.
وبلغ إجمالي تداولات السوق الأسبوع الماضي 6.7 مليار جنيه، بكمية 1.545 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 123 ألف عملية، فيما سجلت بورصة النيل تداولات قيمتها 10 ملايين جنيه، بكمية 14.2 مليون ورقة منفذة عبر 1587 عملية . وكان نصيب الأسهم من التداولات 99.71% ، والسندات 0.29% فقط.
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