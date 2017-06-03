جمارك الإسكندرية: 1.7 مليار قيمة استيراد قطاع السيارات خلال مايو

أحمد عوض:





أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهرمايو 2017 عن 3997سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 32 مليونا و 868 ألفا و 250 جنيها.





وقد بلغت الرسوم الجمركية لتلك السيارات 178 مليونا و 876 ألفا و 152 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه السيارات نحو 174 مليونا و 482 ألف و 389 جنيها فيما بلغ رسم التنمية 40 مليونا و 299 ألفا و 134 جنيها وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 393 مليون و 657 ألف و 675 جنيها.





كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 244 مليونا و 836 ألفا و 901 جنيها.





على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 329 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 303 مليونا و 390 ألف و 293 جنيها وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 4 مليون و 920 ألف و29 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 40 مليونا و 80 ألف و 339 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 45 مليون و 368 جنيها.





وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 34 مليونا و 522 ألف و 6 جنيهات.





كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 566 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 461 مليونا و 954 ألفا و 448 جنيها وقد بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 16 مليونا و 577 ألف و 710 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 40 مليونا و 435 ألف و 179 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 57 مليون و 12 ألف و 889 جنيها.





كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 26 مليونا و 821 ألف و 212 جنيها.





وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية ورسائل قطع غيار السيارات خلال شهر مايو2017 مليار و 798 مليونا و 212 ألفا و 991 جنيه.





ويكون إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة عنها 200 مليونا و 373 ألف و 891 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 254 مليونا و 997 ألف و 907 جنيها وإجمالي رسم التنمية 40 مليونا و 299 ألفا و 134 جنيها واجمالي الرسوم والغرامات الأخرى 94 مليون و 644 ألف و 939 جنيه.





كما يبلغ اجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو الماضى 590 مليون و 315 ألف و 871 جنيه.



