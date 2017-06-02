شاروخان يعتدى بالضرب على رامز جلال

شاروخان

أحمد الدسوقى



استضاف الفنان رامز جلال، النجم الهندى العالمى شاروخان، اليوم الجمعة، فى برنامجه "رامز تحت الأرض"، الذي يعرض على قناة "mbc" مصر.



وظهر شاروخان هادئًا للغاية، مع نيشان، ثم انطلق بالسيارة لتصوير البرومو، وعكس كل الضيوف، لم يصدر أى أصوات أو صيحات أثناء سير السيارة فى الصحراء وحتى بعد انغراسها فى الرمال المتحركة.



وحاول شاروخان إنقاذ كل مساعدى رامز جلال بعد سقوطهم فى الرمال المتحركة، ولم ينزعج حتى بعد خروج رامز فى زى السحلية.



وثار النجم الكبير بعدما كشف رامز عن وجهه وأخبره أنه مقلب، وقال شاروخان: "هل أحضرتنى من الهند لتفعل بى ذلك أغرب عن وجهى".



وتابع: "هل أحد من فريقى هنا ليخرجنى من هذه الحفرة"، وحاول رامز تهدئته إلا أن كل محاولته باءت بالفشل.



واعتدى شاروخان على رامز جلال، وطالبه بعدم الحديث معه أو لمسه، وأن يظل فى مكانه ثم انطلقا شاروخان بسيارته.