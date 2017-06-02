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اقتصاد وأسواق
قابيل: تسليم عقود مصانع مرغم بالإسكندرية الأسبوع المقبل
الجمعة 02 يونيو 2017 04:48 م
المهندس طارق قابيل
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وزير التجارة والصناعة
محمد ريحان وأحمد الدسوقي
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستعد لتسليم العقود الخاصة بالوحدات الإنتاجية بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، خلال الأسبوع المقبل.
وأكد الوزير، خلال السحور الذي نظمته الوزارة، أن الحكومة تعمل علي دعم التنمية الصناعية عبر توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي.
وأوضح أنه سيتم إدارة المجمع بنظام حق الانتفاع، موضحًا أن أغلب الذين سيتم تسليم المصانع لهم من الشباب.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت المتر المربع بسعر 15 جنيهًا، مؤكداً سعيها إلى تنمية الصناعات وليس العمل في تجارة الأراضي.
وزارة الصناعة والتجارة
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