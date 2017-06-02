أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز إجراءات تجديد الإيازا

مصر للطيران

هاجر عمران



أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن نجاح أكاديمية مصر للطيران فى اجتياز تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (الإيازا)، والذي انتهي أمس من خلال تقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية التى تقدم داخل الأكاديمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.



وأضاف الطيار محمد منار، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في بيان صادر عن الشركة، اليوم الجمعة، أن الأكاديمية نجحت فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الإيازا)، والذي أجرته الوكالة من خلال مراجعة معايير الجودة فى البرامج التدريبية لصيانة الطائرات على الطرازات بوينج B777, B737-800NG 3 اضافة الي طرازات الايرباص A320, A330 , A340 وطراز "إمبراير" البرازيلية الصنع، والتأكد من مطابقة تلك البرامج لمواصفات ومتطلبات الطيران المدني الأوروبي، وبذلك تزداد إمكانية الأكاديمية لتلبية طلبات العملاء المختلفة من التدريب على الطرازات المختلفة.



وقال البيان إن الاعتماد يعد تأكيداً علي ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال، وما تتمتع به من منظومة تدريب عالية الجودة تضاهى المستويات العالمية في مجالات التدريب المختلفة، ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية.



وأضاف أن هذا الاعتماد يدعم الأكاديمية إقليميا ودوليًا ويساعد على زيادة العملاء فى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وشرق أوروبا، وشبه القارة الهندية، لأنها تعد ضرورية عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتى تشترط الحصول علي هذه الشهادات.