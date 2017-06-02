الدواجن البلدي تهبط لسعر البيضاء والكيلو بـ31 جنيها

الدواجن الحمراء



أحمد اللاهونى



ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بشكل طفيف لتسجل 31 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30 أمس، و40 للرومى، و35 للبط، فيما انخفضت أسعار البلدى إلى مستوى البيضاء للمرة الأولى، لتسجل 31 مقابل 34 أمس، حسبما أكد تجار للمال.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 35 جنيها لكيلو البلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار البورى بين 60 و65، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.