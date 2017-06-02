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بورسعيد والحرية تشعلان ليالي رمضان
الجمعة 02 يونيو 2017 12:00 م
الثقافة تستعد لاستقبال رمضان ببرنامج حافل
أخر الأخبار
الثقافة تستعد لاستقبال رمضان ببرنامج حافل
علي راشد
ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية والتي تنظمها الهيئة بمسرح سور القاهرة الشمالي ووكالة بازرعة ومسرح الشاعر خلال الفترة من 5 إلى 14 رمضان، افتتحت فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية العروض بمجموعة تابلوهات راقصة منها "احنا البورسعيدية ومصر بتكبر والجوابي وشقاوة والصلصا ومصر السلام والسمسمية وبلدي" أعقبها عرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو مصطفى محمود حيث شدت بعدد من الأغانى منها "قابلت كتير وعلى عش الحب وإن راح منك يا عين" بجانب موسيقى أغنية "أما براوة وكوكتيل من أغنيات الثمانينات والتسعينات منها ميال، الليلة دوب، قلبي طيارة ورق، لولاكي".
واختتمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد احتفالات الليلة بباقة من أشهر تابلوهاتها الراقصة منها "عمار يا اسكندرية، الملاية اللف على نغمات الله عليكي يا اسكندرية، التنورة، والمولد، حلاوة شمسنا، العصاية، الصيادين".
وعلى مسرح الطفل تضمنت الفعاليات عرض لفرقة أجيال لفنون العرائس بقيادة الفنان عمرو حمزة قدم خلالها عرض للعرائس على أغنية تيجي نقسم القمر وسط تفاعل الأطفال وأسرهم، تلاها تقديم فقرة الأراجوز مشخصا دور الخواجة بيجو والريس بسطاوي ومن خلالهم تعلم الأطفال بعض المعلومات الأثرية عن مدينة الأقصر، كما قدمت فرقة قصر ثقافة جاردن سيتي لفنون العرائس عرض القرود، أعقبه عرض غنائي لفرقة كورال أطفال القصر قدموا خلاله أغنيات "مرحب شهر الصوم، ورمضان يا رمضان، سبحة رمضان، الرضا والنور ورمضان جانا".
ثقافة وفنون
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