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طاقة نور سيناريو مسروق أم محاولة لسرقة النجاح؟
الجمعة 02 يونيو 2017 10:54 ص
مسلسلات رمضان 2017 م
أخر الأخبار
مسلسلات رمضان 2017 م
علي راشد
اشتد الصراع على صفحات التواصل الاجتماعي بين المؤلفين محمد صلاح العزب وحسان دهشان، وذلك بعد أن اتهم الأول الثاني بأنه سرق قصة مسلسله "الدرويش" ليقدمها بمسلسل "طاقة نور"، والذي يعرض خلال شهر رمضان.
ورد دهشان على تلك الاتهامات بالنكران التام مع السخرية من العزب، مشيرا إلى أنه لا يعرفه ولم يقدم أعمالا ناجحه، وأضاف دهشان خلال تدوينة له على فيس بوك أنه في كل عام يخرج أحد المؤلفين ويريد نسبة العمل له مثلما حدث في مسلسلي "خرم إبرة" و"ابن حلال"، مشيرا إلى أن هذا دليل على نجاح أعماله ويريد الآخرين سرقة هذا النجاح.
هذه التدوينة أثارت السيناريست محمد صلاح العزب، مما جعله ينشرها عبر صفحته ويدعمها باسكرين شوت لحوار "شات" بينه وبين دهشان، يؤكد أنهما يعرفان بعضهما جيداـ وفي هذا الحوار كان دهشان يشيد بأحد أعماله والتي كانت إدارة معرض الكتاب تنظيم عمل ندوة حولها، وطلب رقم هاتفه ليعطيه لـ"غادة"، ويقصد هنا غادة الريدي مسؤولة الاحتفالات الفنية بمعرض الكتاب، وتعجب العزب من إنكار دهشان لمعرفته، قائلا :"تبقى إنت على راسك بطحة .... وشكرا للأستاذ لأن سوابق السرقة دي هتفيدني في القضية".
يذكر أن العزب كاتب وسيناريست قدم خلال فترة قصيرة عددا من الأعمال الدرامية، آخرها "أزمة نسب"، وقبلها "حالة عشق" و"دلع بنات"، وله في رمضان الحالى المسلسل الإذاعي "كابتن فورشيحه".
وكان قد أصدر بيانا صحفيا حول المسلسل قال فيه:"أعلن أنا الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب أنني أثناء مشاهدتي للحلقات الأولى من مسلسل طاقة نور بطولة الفنان هاني سلامة وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وتأليف حسان دهشان وإخراج رءوف عبد العزيز، فوجئت بنوع من التطابق الشديد بين قصة المسلسل المذكور، وقصة مسلسل من تأليفي يحمل اسم "الدرويش"، مسجل بحقوق الملكية الفكرية بتاريخ 11 سبتمبر 2012، فقلت ربما يكون بداية القصة فقط، تمكنت من الوصول إلى قصة مسلسل "طاقة نور" كاملة فتأكدت من تطابق القصتين بشكل واضح وتام ونهائي ولا لبس فيه، بالمسطرة وبالتطورات الدرامية وبكل تفاصيل شخصية البطل والخط الأساسي، بالشبر، والحركة، والتحولات الدرامية، و"الحنتوفة" (من وجهة نظري طبعا)".
وتابع في بيانه :"تواصلت مع شركة الإنتاج المحترمة (ممثلة في المنتجين: تامر مرسي وحسام شوقي) التي أبدت اهتماما شديدا بالأمر، ولكن أبلغتني في النهاية بأن مخرج المسلسل ومؤلفه أصرا على أن القصة من تأليفهما،لهذا فإنني سأبدأ من اللحظة في إجراءاي القانونية على كافة المستويات ثم سأترك الموضوع برمته لحكم القضاء،ولكن الأهم من حكم القضاء الذي ربما يستغرق وقتا، حكم المشاهد، لهذا سأسرد هنا في سطور قصة مسلسل الدرويش:
"قاتل مأجور، مصاب بالصرع، تنتابه نوبات الصرع طوال الحلقات، لإصابته بمرض في المخ، يقرر التوقف عن عمليات القتل، لكن الرجل الذي يعمل لحسابه لا يرضى عن فكرة توقفه ويصر على أن يجبره على مواصلة عملياته، وحين يرفض يخطف ابنته، ثم يهرب البطل من القاهرة، ويحاول التطهر من كل العمليات التي قام بها في حياته، فيتعرف على رجل دين، ويسير في طريق "نوراني"، ويتعرف على فتاة تنشأ بينهما علاقة عاطفية ثم تموت بسببه، ويبدأ البطل في الانتقام من الرجل الذي يعمل لحسابه ومن كل من ورطه في هذه العمليات حتى ينتصر في النهاية، ثم يموت بعد أن تطهر تماما".
هذه باختصار شديد هي قصة مسلسل "الدرويش" المسجلة في حقوق الملكية الفكرية منذ 2012، ويمكن طبعا مشاهدة "طاقة نور" المعروض في 2017.. والحكم النهائي للمشاهد وللقضاء.
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