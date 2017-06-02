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استثمار
جامع : جهاز المشروعات سيتوسع بتمويل المشروعات المتوسطة
الجمعة 02 يونيو 2017 01:29 ص
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
أخر الأخبار
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
سنقدم الدعم الفنى لعملاء مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة
محمد ريحان وأحمد الدسوقى
قالت نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز سيتوسع بشكل مباشر فى تمويل المشروعات المتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت، خلال السحور الذى تنظمه وزارة الصناعة، أن الجهاز سيموِّل أيضًا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن الجهاز لا يمانع فى تقديم الدعم الفنى لعملاء مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن الجهاز سيقوم بالتنسيق بين كل الجهات العاملة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وزارة الصناعة والتجارة
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