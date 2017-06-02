قابيل : كل الوزارات تشارك بإعداد لائحة قانون الاستثمار

يهمنى أن يظل طرح الأراضى الصناعية فى قبضة هيئة التنمية

سنمنح حوافز للصناعات الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة فقط



محمد ريحان وأحمد الدسوقى



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن كل الوزارات تشارك فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القانون أفضل من القانون القديم الذي تضمَّن بعض العوائق.



وأضاف، خلال سحورٍ نظّمته الوزارة، اليوم، أن أكثر شيء مهم لنا هو استمرار تخصيص الأراضي الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية.



وقال إنه سيتم منح حوافز للصناعات الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة فقط، مثل السيارات والأدوية، مضيفًا: "لن نمنح حوافز لمستثمر يسعى لتأسيس مصنع بسكويت".

