البورصات العربية تصعد بقيادة مصر وأبوظبي وهبوط السعودية

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر وأبوظبى بفضل الأسهم القيادية ومنها أسهم بنك أبوظبي الأول والبنك التجاري الدولي المصرى وتراجعت بورصة الرياض فقط بنسبة طفيفة وسط تعاملات هزيلة للغاية مع ضعف النشاط في شهر رمضان.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1 % ليتجاوز 13467 نقطة ليسجل مستوى إغلاق قياسي جديد بقيادة أسهم البنوك وشركات التطوير العقاري التى حققت أكبر المكاسب مثل البنك التجاري الدولي الذى كسب سعر سهمه 1 % ليصل إلى 83.60 جنيه مصري ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بينما ارتفع سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.8%.



وكسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام حوالى 1.2% ليتقدم إلى 4479 نقطة بفضل البنوك ومنها سهم بنك أبوظبي الأول الذى زاد سعر سهمه أكثر من 1.4 % وكذلك مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.4% ليرتفع إلى 3352 نقطة بقيادة شركات العقارات مثل شركة إعمار العقارية التى زاد سعر سهمها 1 % وأيضا سعر سهم وحدتها للتجزئة مجموعة إعمار مولز 2%.



كما صعدت مؤشرات بورصات الكويت والدوحة والبحرين بحوالى 0.4% لكل منها لتصل إلى 6813 نقطة و9940 نقطة وإلى 1325 نقطة على الترتيب.



وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة بسيطة بلغت 0.3% ليتوقف عند 5435 نقطة بينما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 6864 نقطة مع تراجع سعر سهم البنك السعودي الفرنسي 2.5% بفعل مبيعت لجني الأرباح بعد يومين من المكاسب القوية.