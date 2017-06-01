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استثمار
نصر : لجنة وزارية لانجاز لائحة قانون الاستثمار
الخميس 01 يونيو 2017 08:06 م
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
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سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
المال - خاص
أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، بناء على تكليف شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، على قانون الاستثمار الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة ستتولى ادخال كافة اقتراحات الوزارات فى اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم اصدارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوم مثلما حدد القانون.
لائحة قانون الاستثمار
سحر نصر
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