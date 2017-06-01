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بورصة وشركات
التجاري الدولي تتصدر تعاملات السمسرة بحصة 18.6%
الخميس 01 يونيو 2017 07:54 م
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
منى عبدالباري
تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، تعاملات شركات السمسرة العاملة بالسوق، خلال شهر مايو الماضي، بحصة سوقية 18.6%، بقيمة تداولات 2.25 مليار جنيه.
وجاءت في المركز الثاني المجموعة المالية للسمسرة بحصة سوقية 13.35%، بقيم تداولات 3.7 مليار جنيه، وثالثًا جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية 6.77%.
وحلت رابعاً شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 6.71% بقيمة تداولات 1.89 مليار جنيه، وجاءت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 5.56% بقيم تداولات 1.570 مليار جنيه.
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