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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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لحم كندوز
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لحم ضاني
استثمار
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الاستثمار
الخميس 01 يونيو 2017 07:05 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون الاستثمار الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وفيما يلي نص القرار:
قرار السيسي بإصدار قانون الاستثمار
عبدالفتاح السيسي
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