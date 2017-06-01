السعودية تطبق نظاما جديدا يتيح حبس الأجنبي إذا تغيب عن العمل

شرطة السعودية

ولاء البري



قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث باسم المصريين في السعودية، إن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تعتزم تطبيق نظام جديدا يتيح حبس الوافد الأجنبي إذا تغيب عن العمل، حال ضبطه يعمل لدى شخص آخر غير كفيله أو لحسابه الخاص.



وأوضح حنفي أن عقوبة الوافد المتغيب عن العمل في هذه الحالة ستصل إلى غرامة بقيمة 50 ألف ريال والسجن 6 شهور والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائيا.



وفي حال كان الشخص الآخر الذي يعمل لديه الوافد أجنبيا، فسيعاقب أيضا بغرامة تصل إلى 100 الف ريال أوالسجن 6 أشهر.



وتطارد السعودية المخالف من نوعين، الأول يصل إلى اراضيها بتأشيرة عمرة أو حج ثم يقيم ويعمل، والثاني يصل بتأشيرة عمل لكنه يترك كفيله ويعمل لدى جهة أخرى أو لحسابه.



وفي ذات السياق، أوضح حنفي، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، أصدرت تعميما دعت فيه شركاءها من ملاك ومستثمري ومشغلي المنشآت السياحية إلى ضرورة الالتزام بعدم التعامل أو تشغيل أو تسكين مخالفي أنظمة الإقامة وتبليغ الجهات المختصة عنهم.



ودعا مخالفي الإقامة من المصريين إلى الاستفادة من حملة وزارة الداخلية السعودية ( وطن بلا مخالف ) والتي تمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل والزيارة والحج والعمرة والمتسلل فرصة لمغادرة البلاد بطريقة شرعية ودون عقوبات على المخالف، والتي من المقرر أن تنتهي بعد 24 يوما.

