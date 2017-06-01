استقرار دولار المركزي عند 18.14 جنيه للبيع

هبة محمد



أوضح البنك المركزي -على موقعه الإلكتروني- أن سعر الدولار لديه استقر خلال تعاملات الأسبوع الجاري، محققاً 18.1419 جنيه للبيع و18.0130 جنيه للشراء، مقابل 18.1370 جنيه و18.0057 جنيه على الترتيب، يوم الأحد الماضي.



يعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي، الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.



كان دولار المركزي تراجع إلى 17.99 جنيه في أول تأثير لرفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس (2%)، لتعتبر المرة الثالثة الذي يتراجع إلى هذا المستوى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، لكنه عاد للارتفاع مجددًا لمستوى 18 جنيهًا بعد يومين فقط من تطبيق قرار رفع الفائدة.



ومؤخراً، قرر البنك المركزي تطبيق قرار رفع الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، بما ساهم مؤقتاً في تراجع سعر الدولار البنك المركزي نتيجة ارتفاع الطلب على العملة المحلية.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط، منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيهًا في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً في الأشهر التالية.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.