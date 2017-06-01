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بورصة وشركات
عامر وبورتو جروب يوقعان عقود إصدار سندات توريق
الخميس 01 يونيو 2017 05:28 م
عامر جروب
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عامر جروب
وقعت شركتي عامر جروب وبورتو جروب عقود الحوالة الخاصة بإصدار سندات ثالث توريق لمحفظتيهما العقارية، مع شركة ثروة كابيتال بمبلغ 281.324.236 مليون جنيه.
وقد حصل الإصدار المزمع لمحفظة عامر جروب وبورتو جروب علي تقييم (+AA) للشريحة الأولي و (AA) للشريحة الثانية و (A) للشريحة الثالثة من شركة «ميريس الشرق الأوسط» للتصنيف الانتمائي.
يذكر أن الإصدار هو الأول من نوعه في مصر ويهدف الي فتح نافذة جديدة للسوق المصري لتمويل أنشطة القطاع العقاري ولإيجاد فرصه للتمويل أمام مشاريع عامر جروب وبورتو جروب خاصة وان الشركتين أدخلا مشروعات جديدة تابعة لهما لعملية التوريق مثل TOP 90 و لاجونز بجولف بورتو مارينا .
ويصل عدد الوحدات التي تم توريقها 316 وحدة 260 منها سكنية و 56 وحدة إدارية.
عامر جروب
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
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