التجاري الدولي تعتلي صدارة السمسرة عبر الانترنت

البنك التجاري الدولي 1

مصطفى طلعت



تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، شركات السمسرة من حيث قيمة التداول المنفذة بالبورصة عبر الإنترنت، خلال شهر مايو المنقضي، بتعاملات قيمتها 5.25 مليار جنيه، وحصة سوقية 18.62%، بتنفيذ 677.4 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 81.38 ألف عملية.



وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المرتبة الثانية، بتعاملات بلغت قيمتها 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 298.4 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية بلغت 13.76%، من خلال 49.73 ألف عملية.



واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، المركز الثالث بقيمة 1.9 مليار جنيه، وأحجام تداول 509.7 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 6.77%، وعدد عمليات 28.79 ألف عملية.

