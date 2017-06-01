القائمة النهائية للمتقدمين لانتخابات البورصة

البورصة المصرية



19 مرشحاً يتنافسون.. البربرى ووهدان والعليمى يتقدمون فى الدقائق الأخيرة

6 عن الشركات العاملة بالسوق.. و4 عن السمسرة.. و4 عن بورصة النيل



مصطفى طلعت



تنشر "المال" القائمة النهائية للمتقدمين لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك بعد دقائق من غلق بات الترشح، اليوم الخميس، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 19 مرشحاً، ممثلين عن السوق بأكمله.



وعن الشركات العاملة تقدم 6 مرشحين هم: كل من أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة "رسملة مصر" لإدارة الأصول"، وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، وياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل" للاستشارات المالية، وخالد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، وعلى الطاهرى رئس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتينرز، ومحمد لطفى مدنى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الاوراق المالية.



كما تقدم 4 مرشحين عن شركات السمسرة هم: كل من شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاهرام للسمسرة، ووسامح العزب العضو المنتدب لشركة وثيقة، كما علمت "المال" تقدم مصطفى وهدان العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية.



وعلى مقعد الشركات المقيدة تقدم 5 مرشحين هم: كل من خالد أبوهيف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الملتقى العربى للاستثمارات على مقعد الشركات المقيدة، وهاشم السيد، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للاسكان والتنمية، ومحمد وليد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة "مودرن"، ومصطفى موسى رئيس قسم تشريعات أسواق المال والاستثمارات البنكية ببنك أبو ظبى الإسلامي، فيما علمت "المال" تقدم أحمد العليمى رئيس مجلس إدارة مرسى علم للتنمية السياحية.



وتقدم 4 مرشحين للمنافسة على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هم كل من احمد شلبى نائب رئیس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة إم بى للھندسة، ويحيى أحمد السيد رئيس مجلس إدارة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، وحسين عبد المحسن صادق العضو المنتدب لشركة جينيال تورز، كما علمت "المال" منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة "بى اى جي" للتجارة والاستثمار.



وتم غلق باب التقدم لإنتخابات مجلس إدارة البورصة، اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثالثة، وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.