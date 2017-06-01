تقدم العليمى والبربرى ووهدان لانتخابات البورصة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



علمت "المال" أن الساعات الأخيرة للتقدم لانتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد، شهت تلقى أوراق ثلاثة مرشحين جدد هم: منصور البربرى رئيس مجلس ادارة شركة "بى آى جي" للتجارة والاستثمار عن بورصة النيل، كما تقدم مصطفى وهدان العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية للمنافسة على مقعد السمسرة، كما تقدم أحمد العليمى رئيس مجلس ادارة شركة "مرسى علم للتنمية السياحية للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة.



وتم غلق باب التقدم لانتخابات مجلس إدارة البورصة، اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثالثة، وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.





