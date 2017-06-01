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بورصة وشركات
انضمام الطاهرى ومدنى لسباق انتخابات البورصة
الخميس 01 يونيو 2017 04:20 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
تقدم كل من على الطاهر ومحمد مدنى، اليوم الخميس، لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، للتنافس على مقعد الشركات العاملة ليبلغ اجمالى المتقدمين حتى الآن 6 أعضاء.
ويتولى على الطاهرى رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتينرز وعضو مجلس إدارة بشركة القلعة القابضة، فيما يشغل محمد مدنى منصب العضو المنتدب بشركة "أسطول" لتداول الأرواق المالية.
وينافس المرشحان على مقعد العاملين بالمجال أحمد أبو السعد العضو المنتدب بشركة "رسمله" لتداول الأوراق المالية، وإيهاب سعيد العضو المنتدب بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إضافة لياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيل" للاستشارات المالية وخالد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة "القاهرة" للتعمير والإسكان.
وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يوم 22 يونيو المقبل، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.
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