بدء هدم الجزء العلوي من عقار الأزاريطة يدوياً

محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد

تسكين المُتضررين بـ 4 مدارس تمهيداً لنقلهم إلى مساكن أبو قير



مها يونس :



أعلن محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه تم البدء حاليا في هدم الجزء العلوي الخلفي من عقار الأزراريطة المائل يدويا بشكل تدريجي، منعا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة.



وأضاف أن المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اتخذوا كافة الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين، وسيتم إزالة كافة آثار الهدم عقب الانتهاء من أعمال الإزالة لعودة الحركة الطبيعية للمنطقة.



على صعيد آخر، أوضح سلطان أنه تم بدء تسكين متضرري العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط المدينة والعقارات المجاورة له وذلك خلال تفقده موقع العقار والشوارع المحيطة به، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 4 مدارس في محيط المنطقة يتم نقل قاطني العقارات حاليا بشكل مبدئي والبدء الفوري في نقلهم خلال اليوم وقبل الإفطار وتسكينهم بالمساكن التابعة للمحافظة والمدينة الشبابية بأبي قير، وغيرها من أماكن الإسكان المركزي والأماكن التابعة للتضامن الاجتماعي.



وكلف سلطان المسئولين بتشكيل فريق إعاشة وتسكين لحين انتهاء الأزمة، بالإضافة إلى تجهيز وجبات لهم وكافة متطلباتهم ومستلزمات التسكين .



كان محافظ الإسكندرية قد أعلن عن تشكيل لجنة عاجلة برئاسته منعقدة على مدار الساعة ، وذلك لإدارة أزمة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية ، تتكون أعضاء اللجنة من قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن والمرور والدفاع المدني والبحث الجنائي ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الحي وسكرتير عام الحي ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة والتضامن الإجتماعي والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والتعليم والإسكان المركزي والمقاولون العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي وشركات نهضة مصر والكهرباء والمياه.



