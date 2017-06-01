EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
بدء هدم الجزء العلوي من عقار الأزاريطة يدوياً
الخميس 01 يونيو 2017 04:18 م
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
أخر الأخبار
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
تسكين المُتضررين بـ 4 مدارس تمهيداً لنقلهم إلى مساكن أبو قير
مها يونس :
أعلن محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه تم البدء حاليا في هدم الجزء العلوي الخلفي من عقار الأزراريطة المائل يدويا بشكل تدريجي، منعا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة.
وأضاف أن المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اتخذوا كافة الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين، وسيتم إزالة كافة آثار الهدم عقب الانتهاء من أعمال الإزالة لعودة الحركة الطبيعية للمنطقة.
على صعيد آخر، أوضح سلطان أنه تم بدء تسكين متضرري العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط المدينة والعقارات المجاورة له وذلك خلال تفقده موقع العقار والشوارع المحيطة به، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 4 مدارس في محيط المنطقة يتم نقل قاطني العقارات حاليا بشكل مبدئي والبدء الفوري في نقلهم خلال اليوم وقبل الإفطار وتسكينهم بالمساكن التابعة للمحافظة والمدينة الشبابية بأبي قير، وغيرها من أماكن الإسكان المركزي والأماكن التابعة للتضامن الاجتماعي.
وكلف سلطان المسئولين بتشكيل فريق إعاشة وتسكين لحين انتهاء الأزمة، بالإضافة إلى تجهيز وجبات لهم وكافة متطلباتهم ومستلزمات التسكين .
كان محافظ الإسكندرية قد أعلن عن تشكيل لجنة عاجلة برئاسته منعقدة على مدار الساعة ، وذلك لإدارة أزمة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية ، تتكون أعضاء اللجنة من قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن والمرور والدفاع المدني والبحث الجنائي ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الحي وسكرتير عام الحي ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة والتضامن الإجتماعي والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والتعليم والإسكان المركزي والمقاولون العرب وجهاز تعمير الساحل الشمالي وشركات نهضة مصر والكهرباء والمياه.
الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا